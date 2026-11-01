Milan, si programma il mercato di gennaio: la ricostruzione di Di Marzio

Il Milan viaggia sulle ali dell’entusiasmo dopo la grande vittoria di ieri nel Derby. Tuttavia, servirà agire per risalire la classifica ulteriormente per sognare qualcosa di davvero grande. Ecco che, dunque, a gennaio si tornerà prepotentemente sul mercato.

Milan, occhio al mercato: servono un difensore e un attaccante

Il Milan sta trovando la sua quadra definitiva, e il Derby (stra)vinto per 3-1 ieri ne è la prova. I rossoneri stanno ingranando sotto la gestione Amorim ma, come ricostruito dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, manca qualcosa per rendere la rosa competitiva al punto giusto per sognare in grande su tutti i fronti.

Tanto dipenderà dal confronto tra Markus Krosche, il cui arrivo è oramai imminente, e mister Amorim (con la chiara condivisione societaria) per individuare i profili giusti e gli obiettivi da raggiungere nel mercato di gennaio. Nello specifico, servirà coprire 2 posizioni nello specifico: il difensore centrale, puntando nuovamente a Gonçalo Inacio dello Sporting Lisbona, e l’attaccante vice-Ramos, dato che saranno fatte considerazioni serie sulla partenza di Camarda in prestito (a causa del poco minutaggio). Servirà sicuramente un profilo complementare al portoghese e, dunque, si ragionerà su come intervenire. Nel frattempo, però, Cardinale prepara il portafoglio.