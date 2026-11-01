Milan, pioggia di 7 con l’eccezione Ramos: le pagelle del Derby

Il Milan ha vinto una partita che solo una partita non è: i rossoneri hanno battuto l’Inter nel Derby, mettendo in scena una partita convincente trascinati da un eccezionale Diego Moreira. Insomma, i giocatori rientrati dall’infortunio hanno fatto la differenza.

Le pagelle del Milan: Moreira da 8 pieno!

Il Milan è riuscito a vincere il Derby della Madonnina in maniera completamente soddisfacente, guidando la partita e dimostrando grande superiorità rispetto ai rivali dell’Inter. Dunque, non possono che piovere elogi pubblici per Ruben Amorim e per i suoi ragazzi, autori di una lectio magistralis e pienamente promossi dalle pagelle della stampa. Chiaramente, il voto più alto va a Diego Moreira, che ha ricevuto 8 all’unanimità grazie alla prestazione superlativa condita da un gol e 2 assist. Ma anche mister Amorim spicca alla grande: dopo tante critiche, il mister ha ricevuto elogi apertissimi, con un netto 8 in pagella.

La nota stonata è il solito Ramos

In una partita che sa di festa e di grande celebrazione, c’è un singolo nome che continua ad essere mirino della critica e che non convince per le sue prestazioni: Gonçalo Ramos. L’attaccante da 70 milioni (a salire) e schiacciasassi con il Portogallo non è assolutamente la versione che si vede in maglia Milan e anche ieri sera non ha giocato una gara convincente per tutti. Infatti, il suo voto oscilla tra il 6 e il 5 nettissimo assegnatogli da Tuttosport.