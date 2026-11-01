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Milan, pioggia di 7 con l’eccezione Ramos: le pagelle del Derby

Giocatori del Milan con maglia rossonera esultano abbracciandosi in campo, con la maglia numero 20 di Hutchinson in primo pia

Il Milan ha vinto una partita che solo una partita non è: i rossoneri hanno battuto l’Inter nel Derby, mettendo in scena una partita convincente trascinati da un eccezionale Diego Moreira. Insomma, i giocatori rientrati dall’infortunio hanno fatto la differenza.

Le pagelle del Milan: Moreira da 8 pieno!

Il Milan è riuscito a vincere il Derby della Madonnina in maniera completamente soddisfacente, guidando la partita e dimostrando grande superiorità rispetto ai rivali dell’Inter. Dunque, non possono che piovere elogi pubblici per Ruben Amorim e per i suoi ragazzi, autori di una lectio magistralis e pienamente promossi dalle pagelle della stampa. Chiaramente, il voto più alto va a Diego Moreira, che ha ricevuto 8 all’unanimità grazie alla prestazione superlativa condita da un gol e 2 assist. Ma anche mister Amorim spicca alla grande: dopo tante critiche, il mister ha ricevuto elogi apertissimi, con un netto 8 in pagella.

La nota stonata è il solito Ramos

In una partita che sa di festa e di grande celebrazione, c’è un singolo nome che continua ad essere mirino della critica e che non convince per le sue prestazioni: Gonçalo Ramos. L’attaccante da 70 milioni (a salire) e schiacciasassi con il Portogallo non è assolutamente la versione che si vede in maglia Milan e anche ieri sera non ha giocato una gara convincente per tutti. Infatti, il suo voto oscilla tra il 6 e il 5 nettissimo assegnatogli da Tuttosport.

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