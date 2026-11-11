Francesco Camarda si avvicina a un prestito nella finestra di mercato invernale. Secondo la Gazzetta dello Sport, il club e il tecnico hanno maturato la convinzione che il giovane attaccante abbia bisogno di giocare con continuità lontano dalla pressione di San Siro, giudicata ormai troppo pesante per un classe 2008 con ancora poca esperienza tra i professionisti.

A pesare sulla decisione è anche il crescente interesse del Milan per Nicolò Tresoldi: un suo eventuale arrivo ridurrebbe ulteriormente lo spazio già esiguo di Camarda, che finora ha totalizzato soltanto 119 minuti in campo. In estate Amorim lo aveva designato come unico vice di Gonçalo Ramos, ma la stagione non ha confermato quella prospettiva.

La formula allo studio è un prestito secco, senza opzioni di cessione futura. Il Milan, che ha rinnovato il contratto di Camarda in estate, non intende cedere i diritti sul giocatore. Le pretendenti sarebbero già diverse, con club interessati in Serie B, in Serie A e all’estero.