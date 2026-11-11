Secondo la Gazzetta dello Sport, il Milan starebbe pianificando un ritorno sul mercato degli attaccanti già nella finestra invernale. Il nome in cima alla lista sarebbe quello di Nicolò Tresoldi, 22 anni, nato a Cagliari e cresciuto in Germania, attualmente al Club Brugge. Il proprietario Gerry Cardinale avrebbe dato indicazione di insistere per il giocatore.

Tresoldi si è fatto conoscere al grande pubblico rossonero con la tripletta segnata all’Inter in Champions League a San Siro, risultato che ha contribuito a consolidarne la reputazione in questa prima parte di stagione.

L’obiettivo tattico, stando alle indiscrezioni, sarebbe costruire un attacco a due punte affiancando Tresoldi a Gonçalo Ramos, che non ha ancora trovato la continuità attesa.

Il principale ostacolo rimane economico: in estate il Bruges aveva già respinto un’offerta italiana da 35 milioni di euro, e la valutazione del cartellino è nel frattempo salita a 50 milioni. Il contratto dell’attaccante con il club belga è in scadenza nel 2029.