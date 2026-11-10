Vi ricordate di Niclas Fullkrug? L’esperienza in rossonero non è andata come tutti speravano: un solo gol in 20 presenza e la netta sensazione di non aver mai visto il vero valore del tedesco. E infatti, lo stesso attaccante in conferenza stampa, al suo ritorno in nazionale, ha parlato così dell’anno passato: “Il problema principale al Milan è che ho faticato a tenermi in forma”.

Tornato in patria dopo l’esperienze in Italia e in Premier League, Fullkrug sembra star vivendo una seconda giovinezza: al Werder Brema, infatti, ha già messo a referto 12 gol in 11 presenze.

Un rendimento che non è passato inosservato agli occhi del ct della Nazionale, che ha deciso di convocarlo per gli impegni di Nations League, dopo oltre un anno dall’ultima apparizione con la maglia della Germania.

Queste le sue parole in conferenza stampa:

“Sono felicissimo di essere tornato, è un riconoscimento per il lavoro che fai con il club. È fantastico fare di nuovo parte della Nazionale. Ho ritrovato tanti volti familiari e ne ho conosciuti molti di nuovi. Sono felice di poter essere semplicemente me stesso e che le perdono reagiscano positivamente a questo”