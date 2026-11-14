“STO FACENDO IL POSSIBILE”: Cardinale fa sognare i tifosi del Milan.
Il proprietario dei rossoneri ha in più volte lanciato la linea in vista del calciomercato invernale: “A gennaio rinforzeremo ancora la rosa”.
Queste le parole pronunciate da Cardinale in più occasione, come sostegno alla squadra e ad Amorim e come ulteriore passo verso l’obiettivo finale: VINCERE.
Sulle pagine de ‘La Gazzetta dello Sport’, però, è arrivata la dichiarazione d’intenti finale, in merito allo status dei rossoneri e ai prossimi movimenti di mercato.