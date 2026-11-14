“Non venderò mai il Milan”, le parole all’indomani del lancio della holding Milan Sports & Entertainment.

Tuona così Gerry Cardinale sulle pagine de ‘La Gazzetta dello Sport’, alla quale ha rilasciato una lunga intervista.

“Questo è un progetto che vuole riportare il Milan in Champions e a vincere Scudetti con continuità: NON SONO DISPOSTO AD ASPETTARE TANTO TEMPO”.

Un Cardinale sicurissimo di se quello apparso sulla rosea e tornato su una sua dichiarazione che in passato accolse pochissimi consensi.

“Io Berlusconi 2.0? Non intendevo paragonarmi a lui. Silvio ha trasformato il Milan e la Serie A, e proprio come lui noi dobbiamo accompagnare la società nella sua era moderna”.