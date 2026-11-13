Tare su Pulisic: “Mi aspettavo più leadership”

Tare, ex direttore sportivo del Milan, ha ‘criticato’ Pulisic per leadership e responsabilità sotto le attese nella passata stagione, a Sky Calcio Unplugged.

Tare su Pulisic: la leadership che non è arrivata

Nel suo intervento, Tare ha detto di aver percepito fin dall’inizio una carenza di leadership nel gruppo. Ha collegato questa sensazione all’arrivo di Modric, pur ricordando che il Milan aveva puntato anche su Xhaka.

Sul rendimento di Pulisic, l’ex dirigente è stato netto: si aspettava qualcosa in più in termini di responsabilità e leadership, pur riconoscendogli grande livello e qualità indiscutibili.

Il tema dei gol è stato il secondo punto della critica. Tare ha ricordato che Pulisic è rimasto sei mesi senza segnare, Leao quattro mesi, mentre Gimenez, secondo le sue parole, non ha segnato per un anno pur avendo numeri importanti. Per l’ex ds, questi lunghi digiuni hanno inciso sul rendimento finale della squadra.