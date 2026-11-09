Cardinale soddisfatto dopo la vittoria del Milan sul Genoa: «Avanti su questa strada»

Gerry Cardinale ha commentato la vittoria del Milan contro il Genoa con soddisfazione, pur sottolineando che restano margini di miglioramento. Il numero uno di RedBird ha seguito la partita dagli Stati Uniti e, al termine, ha condiviso le sue impressioni con La Gazzetta dello Sport.

«La squadra ha mostrato grinta, determinazione e voglia di vincere. Avanti così», ha dichiarato il patron rossonero, che giovedì era rimasto amareggiato dalla sconfitta contro il Ferencvaros in Europa League. Il successo in campionato ha rappresentato per il Milan una risposta immediata a quella battuta d’arresto, utile anche per affrontare la sosta con maggiore serenità.

Cardinale ha poi fatto riferimento alle parole pronunciate da Ruben Amorim nel post partita, condividendone le valutazioni.

“Sono pienamente d’accordo con le osservazioni che Ruben ha fatto nel post partita. Ci sono ancora aspetti su cui continuare a lavorare per mantenere lo stesso livello per tutti i novanta minuti, ma stavolta era davvero importante conquistare i tre punti”.

Il proprietario del club ha poi aggiunto una considerazione più ampia sullo spirito del gruppo.

“Sono davvero soddisfatto dello spirito che ho visto in ognuno dei nostri giocatori. Da adesso è importante andare avanti su questa strada”.

Dopo undici giornate di Serie A, il Milan è tornato al quarto posto in classifica, recuperando due punti sulla Lazio, prima in graduatoria. Secondo La Gazzetta dello Sport, Cardinale potrebbe essere presente a Milano per la sfida contro il Frosinone in programma domenica 22, alla ripresa del campionato.