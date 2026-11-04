Chukwueze operato a Londra: le ultime sui tempi di recupero

Samuel Chukwueze è stato sottoposto a un intervento chirurgico a Londra per la rottura del tendine del muscolo tensore della fascia lata dell’anca sinistra. L’operazione, eseguita dal Prof. Ernest Schilders alla presenza del Dottor Stefano Mazzoni, è andata a buon fine.
Il giocatore rientrerà in Italia nella stessa giornata per avviare il percorso riabilitativo. Per quanto riguarda i tempi di recupero, bisognerà aspettare la risposta del ragazzo alla riabilitazione che, come annunciato dal Milan, partirà praticamente da subito.