Varela-Milan? Rivelazione di Fabrizio Romano, possibile imprevisto

Il nome di Gustavo Varela, giovane attaccante del Monza, è finito al centro delle voci di mercato grazie alle sue prestazioni in questo inizio di Serie A.
A fare chiarezza sulla situazione contrattuale del giocatore è stato Fabrizio Romano sul suo canale Youtube, che ha spiegato come il Benfica, ex club dell’attaccante, non possieda una clausola di riacquisto, ma conservi due diritti importanti in caso di futura cessione.
Il primo prevede il 20% sulla plusvalenza realizzata dal Monza, mentre il secondo garantisce al Benfica la possibilità di pareggiare eventuali offerte presentate da altri club. L’esperto di calciomercato ha citato proprio Milan, Napoli e Juventus come esempi di club che potrebbero formulare una proposta, precisando che la decisione finale spetterebbe comunque al calciatore.
Al momento non emergono conferme di una trattativa rossonera, ma la situazione contrattuale dell’attaccante lascia aperti diversi scenari per il futuro.