Cisse: «Avete visto il mio 40%. Stavo andando al PSV»

Alphadjo Cisse, attaccante classe 2006 del Milan, ha ripercorso in un’intervista a Cronache di Spogliatoio le tappe che hanno segnato la sua crescita: dalla scoperta in provincia alla firma con i rossoneri, passando per una trattativa quasi conclusa con il PSV.

Il primo punto di svolta risale a quando un dirigente dell’Hellas Verona si presentò direttamente alla fabbrica del padre per convincerlo a portare il figlio in prova.

La mia vita è cambiata nella fabbrica di mio padre. Un dirigente del Verona andò a cercarlo fino a lavoro per pregarlo di portarmi da loro. Pensate che mi ricordo ancora la prima volta. Era pomeriggio. Salì in casa e mi disse: «Vieni, ti porto in un posto».

Il secondo snodo è arrivato a gennaio, quando il trasferimento al PSV sembrava ormai definito. L’interesse del Milan ha cambiato tutto.

A gennaio ero praticamente su un volo per l’Olanda, direzione Rotterdam: firmare con il PSV. Ma poi è arrivato il Milan.

Cisse ha spiegato che la decisione non fu semplice: il PSV lo voleva subito, mentre il Milan gli avrebbe consentito di completare la stagione in Serie B. La notizia aveva già raggiunto i suoi amici prima ancora che lui potesse comunicarla.

Il gruppo WhatsApp dei miei amici era esploso: «Alpha, ma è vero?!». E io: «Sì ragazzi, sì!». Non volevo sbagliare la scelta: il PSV mi voleva subito, mentre il Milan mi avrebbe lasciato terminare la stagione in Serie B. Due grandi squadre, ma il Milan… come lo spieghi.

Ai tifosi rossoneri il giovane attaccante ha rivolto un messaggio diretto: quanto mostrato finora rappresenterebbe soltanto il 40% del suo potenziale.