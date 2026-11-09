De Rossi elogia Modric dopo Milan-Genoa: «A 41 anni con questa passione»

Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, ha dedicato parole di ammirazione a Luka Modric al termine della conferenza stampa seguita alla partita contro il Milan. Il tecnico ha sottolineato la dedizione al calcio del centrocampista croato nonostante i 41 anni di età.

Per tutti quelli che seguono questo sport, vedere un giocatore di 41 anni con questa passione è una grande cosa.

De Rossi ha poi raccontato con ironia un momento di tensione avuto con Modric durante il match.

Ci siamo un po’ beccati un paio di volte e gli ho detto: «Non gioco più quindi non ti posso menare».