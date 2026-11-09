Pavlovic salta la convocazione della Serbia per recuperare dall’infortunio

Strahinja Pavlovic non risponderà alla convocazione della Serbia durante la sosta.

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il difensore del Milan ha scelto di rinunciare alla nazionale per concentrarsi sul recupero dal problema fisico alla spalla accusato dopo il derby, che gli ha già fatto saltare le partite contro Ferencvaros e Genoa.

L’obiettivo è farsi trovare pronto al rientro dalla sosta. Sempre secondo la Gazzetta, Ruben Amorim spera di recuperarlo per la prima partita dopo la pausa contro il Frosinone, o al massimo per quella successiva.

Analoga situazione per Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek, entrambi fermi per problemi muscolari. La lista degli indisponibili in casa Milan comprende attualmente anche Pietro Terracciano (trauma alla spalla destra), Alexis Saelemaekers (operazione alla caviglia), Matteo Gabbia (lesione del muscolo flessore della coscia sinistra con parziale interessamento tendineo) e Samuel Chukwueze, operato per la rottura del tendine del muscolo tensore della fascia lata dell’anca sinistra.