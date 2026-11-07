Costacurta torna a criticare il Milan dopo il Ferencvaros: avete sentito?

Alessandro Costacurta ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport in cui è tornato a esprimersi in modo critico nei confronti del Milan, dopo le dichiarazioni già rese ai microfoni di Sky Sport nel post-partita di Milan-Ferencvaros.
Mantenere la stessa intensità avuta con l’Inter fa la differenza tra una squadra che vince e una che non vince.
Questo il concetto centrale espresso dall’ex difensore, secondo cui i rossoneri devono mantenere costante la stessa foga in ogni partita, con chi non lotta destinato a restare fuori.