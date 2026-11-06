Milan avvisato: clima rovente al Ferraris

Dopo la sconfitta in Europa League, il Milan farà visita al Genoa nella gara delle 15:00 domenica pomeriggio.
I tifosi del Genoa, attraverso un comunicato social (GenoaFans su Instagram), hanno mandato un messaggio piuttosto chiaro ai rossoneri: sarà una guerra.
Il passato non dimenticato
I tifosi del Genoa, si appellano, tra gli altri, ad eventi del passato: la ginocchiata di Maignan a Ekuban, il tocco di mano di Pulisic prima del gol nel 2023 e l’episodio più recente, l’anno scorso, quando Pavlovic scavò il dischetto del rigore prima del tiro dagli undici metri di Stanciu al 99′.
“Devono tremargli le gambe”, questo l’appello dei tifosi del Genoa.