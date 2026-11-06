De Winter rifiuta il Belgio, van Bommel avverte: «Ci saranno conseguenze»

Il commissario tecnico del Belgio Mark van Bommel ha confermato in conferenza stampa che Koni De Winter ha rifiutato la convocazione in nazionale, aprendo un caso all’interno del gruppo belga.

“Gli ho parlato e gli ho spiegato la situazione. Bisogna accettarlo, ma questo comporterà conseguenze a lungo termine. Non si sentiva a suo agio e ha deciso di non venire. Ha 24 anni, è una persona responsabile”