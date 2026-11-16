Due giovani rossoneri potrebbero finire sul mercato a gennaio

Il Milan riflette sul futuro di Francesco Camarda e Christian Comotto in vista della sessione invernale di calciomercato. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, i due giovani talenti rossoneri potrebbero lasciare temporaneamente il club a gennaio per trovare maggiore continuità e accumulare esperienza.

Camarda, attaccante classe 2008, ha collezionato finora 6 presenze e 118 minuti nella stagione 2026/27, numeri che testimoniano uno spazio ancora limitato nelle rotazioni rossonere. Il giovane centravanti avrebbe attirato l’interesse di diversi club stranieri. Situazione simile per Christian Comotto, centrocampista classe 2008, che ha totalizzato 3 presenze e circa 18 minuti in questa stagione. Sul giocatore ci sarebbe l’interesse del Genoa e di altri club di Serie A.