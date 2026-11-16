Milan, una super offerta per Endrick potrebbe non bastare

Il Milan guarda con grande interesse a Endrick in vista della prossima sessione invernale di calciomercato. Il giovane attaccante brasiliano del Real Madrid è uno dei principali obiettivi della dirigenza rossonera, intenzionata a rafforzare il reparto offensivo a disposizione di Ruben Amorim. Gerry Cardinale sarebbe pronto a un investimento importante per assicurarsi il classe 2006.
Secondo l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il Milan starebbe valutando una proposta da 60 milioni di euro, con la possibilità di aggiungere ulteriori 10 milioni. Nell’operazione potrebbe essere inserita anche una clausola di recompra fissata a 80 milioni di euro in favore del Real Madrid, per concedere ai Blancos la possibilità di riportarlo a Madrid in futuro.
Un ruolo importante nella trattativa potrebbe essere svolto anche dai rapporti tra la proprietà rossonera e Roc Nation, agenzia che cura gli interessi di Endrick. Brett Yormark, nuovo Ceo di Milan Sports & Entertainment, è infatti fratello gemello di Michael Yormark, presidente di Roc Nation. Un legame familiare che potrebbe favorire i contatti tra le parti per il trasferimento dell’attaccante.
A complicare i piani del Milan, però, ci sarebbe la posizione di José Mourinho, che non sembrerebbe intenzionato a privarsi del talento brasiliano. Nonostante il minutaggio limitato, con appena 141 minuti disputati in sette presenze, il tecnico continuerebbe a considerare Endrick un elemento importante per il futuro del Real Madrid.