Endrick ha parlato del suo futuro a Cahe Mota: vuole solo giocare e aiutare i compagni. Il Milan è tra i club che lo seguono con interesse.

Endrick ha parlato del suo futuro in un’intervista rilasciata a Cahe Mota. L’attaccante brasiliano classe 2006, che al Real Madrid fatica a trovare continuità di impiego, ha glissato su qualsiasi programma preciso: a vent’anni, ha detto, il suo unico obiettivo è giocare e aiutare i compagni.

Sul possibile addio al club spagnolo nella finestra di gennaio ha lasciato tutto aperto, senza escludere né confermare nulla.

Madrid è meravigliosa, ma farò sempre tutto il necessario per far progredire la mia carriera.

Così Endrick a Cahe Mota. Dichiarazioni che, secondo quanto riportato dalla stessa fonte, alimentano le voci di mercato: il Milan figura tra i club che seguono il giocatore con interesse.