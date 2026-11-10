Nuovo dirigente al Milan? “Potrebbe seguire Krosche”

Il Milan sta costruendo la propria nuova struttura dirigenziale e, secondo il Corriere dello Sport, il primo tassello è già definito: Markus Krosche sarà il nuovo Head of Football rossonero a partire dal 1° gennaio, con la possibilità che anticipi il suo arrivo a Milano dato che è già operativamente impegnato per il club.

Al fianco di Krosche potrebbe presto aggiungersi Timmo Hardung, 37 anni, che lo ha affiancato negli ultimi anni all’Eintracht Francoforte. Qualora Hardung decidesse di non proseguire il suo percorso in Germania, la probabilità che lo segua a Milano viene descritta dal Corriere dello Sport come molto elevata.

Sul fronte degli interventi di mercato, il quotidiano delinea anche le priorità del club per gennaio: un difensore centrale, un terzino sinistro e un attaccante che possa fare da vice a Gonçalo Ramos.