“Meglio di Allegri e dell’ultimo Pioli”: il dato su Amorim

Nelle ultime stagioni il Milan ha avuto rendimenti molto diversi nelle prime undici giornate di campionato, a seconda dell’allenatore in panchina. Il confronto tra i dati disponibili mostra differenze significative tra i tre tecnici considerati.
Ruben Amorim guida la classifica con 24 punti conquistati nelle prime undici gare di questo campionato, un totale superiore a quello dei suoi predecessori recenti. Paulo Fonseca si era fermato a 17 punti nello stesso arco di partite, mentre Massimiliano Allegri aveva raggiunto quota 22.