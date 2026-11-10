News MilanFrancesco Fildi

“Meglio di Allegri e dell’ultimo Pioli”: il dato su Amorim

Ruben Amorim guida il Milan con 24 punti dopo 11 giornate, meglio di Fonseca (17) e Allegri (22) nelle rispettive prime undici gare di campionato.

Ruben Amorim in panchina durante una partita del Milan nelle prime giornate di campionato

Nelle ultime stagioni il Milan ha avuto rendimenti molto diversi nelle prime undici giornate di campionato, a seconda dell’allenatore in panchina. Il confronto tra i dati disponibili mostra differenze significative tra i tre tecnici considerati.

Ruben Amorim guida la classifica con 24 punti conquistati nelle prime undici gare di questo campionato, un totale superiore a quello dei suoi predecessori recenti. Paulo Fonseca si era fermato a 17 punti nello stesso arco di partite, mentre Massimiliano Allegri aveva raggiunto quota 22.

punti dopo 11 giornate
punti dopo 11 giornate

Gestione cookie