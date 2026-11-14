Secondo Tuttosport, Cardinale starebbe preparando un’altra campagna acquisti importante, e il primo tassello sarà l’erede di Modric.

Krösche potrebbe riaprire un vecchio dossier presente a Casa Milan da fine 2024: Angelo Stiller, 25enne dello Stoccarda e della nazionale tedesca, con clausola da 40 milioni.

Il tedesco non ha i piedi del croato, ma statistiche difensive simili e un profilo adatto alle idee di Amorim. Resta da capire, però, se ci saranno sviluppi concreti nella prossima sessione di calciomercato.