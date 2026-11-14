Suggestione Van Dijk

Virgil Van Dijk al Milan, semplice suggestione o sogno possibile?

Dal ritiro della nazionale olandese, il difensore ha lanciato un segnale chiaro sul suo futuro al Liverpool, con il contratto in scadenza al termine di questa stagione: “Se si rinnova, tanto meglio. Altrimenti andrò altrove”.

Un’apertura che riaccende l’interesse di Gerry Cardinale, suo grande estimatore già dalla scorsa estate. Van Dijk compirà 36 anni il prossimo luglio e dovrebbe ridursi l’ingaggio, ma il fascino del Diavolo potrebbe fare la differenza: l’olandese non ha mai nascosto la sua ammirazione per il grande Milan di Champions, definendo Paolo Maldini e Alessandro Nesta (paragonato addirittura a Roger Federer) i suoi modelli assoluti.

E mentre si sogna, rispuntano le parole pronunciate da Gerry Cardinale ai taccuini de ‘La Gazzetta dello Sport’: “Sto facendo il possibile affinché nessuno possa dirci che non possiamo permetterci un giocatore che vogliamo”.

di Salvatore Moriello