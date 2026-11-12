Niclas Füllkrug è tornato a parlare della sua deludente esperienza al Milan , durata appena sei mesi nella scorsa stagione.

Niclas Füllkrug è tornato a parlare della sua deludente esperienza al Milan, durata appena sei mesi nella scorsa stagione. L’attaccante tedesco, oggi al Werder Brema, sta vivendo un momento particolarmente positivo in Bundesliga, ritrovando continuità sotto porta e conquistando anche la convocazione nella Nazionale tedesca.

Nelle dichiarazioni riportate da Gazzetta.it, il centravanti ha spiegato le ragioni delle difficoltà incontrate a Milano: «A Milano non ero in salute. Non mi sono dimenticato come si gioca e questo l’ho dimostrato. La chiave era avere una squadra intorno a me che mi cercasse». Parole che lasciano intendere come, oltre alla condizione fisica, anche il contesto tattico abbia influito negativamente sul suo rendimento.

Füllkrug ha poi sottolineato le differenze con la sua attuale esperienza: «Al Werder cercano di innescarmi sempre. Nelle mie due ultime avventure non era proprio così». Parole che potrebbero rappresentare una critica indiretta anche al Milan, dove il tedesco non era riuscito a esprimere le proprie qualità.