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Massimo Mauro: «Il Milan è indecifrabile, ogni partita è impronosticabile»

Secondo Mauro i rossoneri hanno qualche centrocampista di qualità in più rispetto ad altri, ma l'instabilità di risultati tradisce una costruzione della rosa non solida.

Massimo Mauro, ex centrocampista e opinionista, parla del Milan sulla Gazzetta dello Sport

L’ex centrocampista e opinionista Massimo Mauro ha commentato il momento del Milan sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, tracciando un giudizio netto sulla discontinuità dei rossoneri.

“Significa che fino ad adesso si è costruito male, il Milan ha forse qualche centrocampista più di qualità rispetto ad altri ma ogni partita è impronosticabile”

Mauro ha sintetizzato così l’andamento altalenante della squadra: «Il Milan è indecifrabile. Pensi che hanno risolto i problemi e la settimana dopo sprofondano di nuovo».

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