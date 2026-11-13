L’ex centrocampista e opinionista Massimo Mauro ha commentato il momento del Milan sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, tracciando un giudizio netto sulla discontinuità dei rossoneri.

“Significa che fino ad adesso si è costruito male, il Milan ha forse qualche centrocampista più di qualità rispetto ad altri ma ogni partita è impronosticabile”

Mauro ha sintetizzato così l’andamento altalenante della squadra: «Il Milan è indecifrabile. Pensi che hanno risolto i problemi e la settimana dopo sprofondano di nuovo».