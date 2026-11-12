Calciomercato del MilanPeppe Cervellera

Marco Materazzi elogia Alphadjo Cissé: «Fa tutto, e tutto bene»

Marco Materazzi ha elogiato Alphadjo Cissé del Milan su La Gazzetta dello Sport: «Non ho ancora capito il suo ruolo, perché è così forte che può stare in ogni ruolo.

Alphadjo Cissé, attaccante del Milan, in azione durante una partita

Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter, ha speso parole di grande apprezzamento per Alphadjo Cissé, giovane attaccante del Milan, in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport.

Non ho ancora capito il suo ruolo, perché è così forte che può stare in tutte le posizioni dell’attacco. Può stare esterno a sinistra, a destra, falso nove, anche a centrocampo da mezzala. Fa tutto, e tutto bene.

Così Materazzi ha descritto la versatilità del giocatore, sottolineando la difficoltà di inquadrarlo in un ruolo preciso proprio per la varietà delle sue qualità.

Gestione cookie