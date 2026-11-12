Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter, ha speso parole di grande apprezzamento per Alphadjo Cissé, giovane attaccante del Milan, in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport.
Non ho ancora capito il suo ruolo, perché è così forte che può stare in tutte le posizioni dell’attacco. Può stare esterno a sinistra, a destra, falso nove, anche a centrocampo da mezzala. Fa tutto, e tutto bene.
Così Materazzi ha descritto la versatilità del giocatore, sottolineando la difficoltà di inquadrarlo in un ruolo preciso proprio per la varietà delle sue qualità.