Milan, emergenza infortuni? Tre rossoneri da monitorare!

Il Milan deve fare i conti con alcuni problemi fisici che coinvolgono tre elementi importanti della rosa rossonera.

A destare particolare preoccupazione sono le condizioni di Mike Maignan, che ha avvertito un fastidio all’anca destra, in prossimità dell’adduttore, dopo uno scontro di gioco. Il portiere francese farà ritorno a Milano, dove nella mattinata di domani sarà sottoposto a una risonanza magnetica per chiarire la natura dell’infortunio.

Non soltanto Maignan: sotto osservazione ci sono anche Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek. I due calciatori inglesi saranno visitati a Londra per verificare i progressi dei rispettivi percorsi di recupero. Gli esiti degli accertamenti permetteranno allo staff medico rossonero di avere un quadro più preciso delle loro condizioni e di stabilire un’ipotetica data di rientro.