Milan, Krosche vicino alla firma: già definite le priorità per il mercato di gennaio

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Markus Krosche è prossimo a diventare il nuovo Head of Football del Milan. L’accordo con l’Eintracht Francoforte è sostanzialmente raggiunto: al club tedesco andranno 4 milioni di euro per liberare il dirigente, che attende solo l’ufficialità.

Nel frattempo, la dirigenza rossonera e Krosche avrebbero già avviato un confronto in vista della sessione di mercato invernale, con l’obiettivo condiviso di rafforzare la rosa in tre aree specifiche.

Il primo intervento riguarda la difesa centrale: i nomi in cima alla lista sarebbero Gonçalo Inácio e Massiré Sylla. Il secondo profilo cercato è un laterale destro con caratteristiche doppie, capace di agire sia da terzino che da esterno. Il terzo intervento è legato alle scelte su Francesco Camarda: qualora l’attaccante decidesse, d’intesa con il club, di partire in prestito per accumulare minutaggio, il Milan valuterebbe l’acquisto di un vice Gonçalo Ramos.