Milan sul mercato: Tresoldi nel mirino di Cardinale, Inácio obiettivo in difesa

Il Milan è alla ricerca di rinforzi sia in attacco che in difesa. La rosa ridotta dagli infortuni rende difficile, secondo Amorim, pressare con intensità e praticare il calcio che il tecnico preferisce.

In attacco, Gerry Cardinale avrebbe sviluppato un forte interesse per Nicolò Tresoldi, attaccante classe 2004 del Club Brugge. Il giocatore è tifoso del Milan fin dall’infanzia e il club rossonero sarebbe disposto a dargli l’opportunità di vestire la maglia che ha sempre sognato. L’ostacolo principale resta il prezzo: in estate il Bruges valutava Tresoldi 50 milioni di euro.

Sul fronte difensivo, il Milan avrebbe intenzione di intervenire concretamente. Il nome già monitorato in estate è quello di Gonçalo Inácio dello Sporting CP, ma anche in quel caso la trattativa si era arenata sulla valutazione del club portoghese, che chiedeva 40 milioni di euro.