Kaká e il legame con Milano: «Siam venuti fin qua, mi dava la pelle d’oca»

Ricardo Kaká ha rilasciato alcune dichiarazioni a Nss Sports, ripercorrendo il suo rapporto con Milano e con San Siro.

Sul legame con la città, l’ex trequartista brasiliano è stato netto:

“Milano per me è una seconda casa: è la parola che mi viene in mente quando penso a questa città”

Kaká ha poi ricordato l’emozione vissuta ogni volta che il pubblico intonava il coro del tifo rossonero:

“Tutte le volte che sentivo «Siam venuti fin qua, siam venuti fin qua» avevo la pelle d’oca”

Tra i ricordi più intensi legati allo stadio, il brasiliano ha citato in particolare le vittorie e alcune partite decisive:

“I momenti più belli legati a San Siro sono sicuramente le vittorie, la celebrazione della Champions nel 2007, ma anche partite come quella di Manchester e contro la Roma che ci fece vincere lo Scudetto”