“Nel Milan comanda ancora Ibra”, l’ex rossonero a sorpresa: avete sentito?

CHI COMANDA DAVVERO NEL MILAN?: “È SEMPRE IBRA”, lo svela l’ex rossonero.

Antonio Cassano a Viva el Futbol ha parlato del ruolo di Zlatan Ibrahimovic nel Milan di Cardinale. Secondo l’ex attaccante, il proprietario è sempre più presente, ma la gestione dell’area tecnica resta nelle mani dello svedese: sarebbe lui a prendere le decisioni sportive, a cominciare dalla scelta dell’allenatore.

Cassano ha rivendicato anche i meriti per il mercato di quest’anno: i giocatori forti, come Moreira e Gonçalo Ramos, li avrebbe voluti Ibra, che però non ama apparire e lascia i meriti agli altri. Una scelta di basso profilo che, a suo dire, nasce dalle polemiche dell’anno scorso, quando alcune domande scomode lo avevano infastidito.

Sulla scelta di Allegri, invece, Cassano ha precisato che a puntarci fu Igli Tare, direttore sportivo scelto dalla proprietà per la sua conoscenza del calcio italiano. Il messaggio finale ai tifosi: Ibrahimovic è nel Milan per passione, non per bisogno di guadagnare.