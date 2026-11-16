Milan, un centrocampista verso l’addio a gennaio?

Il Milan dovrà valutare se puntare ancora sulle qualità fisiche e tecniche del centrocampista oppure prendere in considerazione una separazione anticipata.

Il futuro di Ruben Loftus-Cheek al Milan potrebbe essere lontano da Milano già a partire dalla prossima sessione invernale di calciomercato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista inglese potrebbe lasciare il club rossonero nel mese di gennaio, anticipando così di qualche mese la naturale scadenza del contratto, attualmente fissata a giugno 2027.

Nel frattempo, Loftus-Cheek continua a lavorare per recuperare dall’infortunio che lo sta tenendo lontano dal terreno di gioco. Stando alle ultime indicazioni, il suo rientro dovrebbe avvenire tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre, quando potrebbe tornare a disposizione dello staff tecnico.

Le prossime settimane potrebbero dunque rivelarsi decisive per il futuro dell’ex Chelsea. Il Milan dovrà valutare se puntare ancora sulle qualità fisiche e tecniche del centrocampista oppure prendere in considerazione una separazione anticipata.