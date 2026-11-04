Milan, un titolarissimo salta la rifinitura: potrebbe partire dalla panchina contro il Ferencvaros

Il Milan si prepara alla sfida di Europa League contro il Ferencváros, ma dalla rifinitura di Milanello arriva una notizia che potrebbe complicare i piani di Ruben Amorim. Uno dei difensori rossoneri, infatti, non ha preso parte all’ultima seduta di allenamento.
Si tratta di Strahinja Pavlovic, assente alla rifinitura della vigilia. Come riportato da Sportmediaset, il centrale serbo potrebbe comunque essere inserito nella lista dei convocati, anche se difficilmente dovrebbe partire dal primo minuto.
La presenza di Pavlovic resta dunque in dubbio e Amorim probabilmente dovrà cercare una soluzione per la retroguardia