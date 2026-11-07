Nuova dichiarazione d’amore di Modric al Milan: l’intervista

Luka Modric ha rilasciato un’intervista a Sportweek in cui ha parlato del momento del Milan, della sua permanenza in estate e del rapporto con il club.

Sul rendimento della squadra, il centrocampista croato ha commentato una recente vittoria con parole nette:

È stata una vittoria fantastica e penso sia la nostra miglior prestazione della stagione. Abbiamo meritato questi tre punti che ci servivano tanto anche per il morale e la convinzione nei nostri mezzi. Stiamo crescendo come squadra e, se riusciremo a limitare i cali di rendimento che in una stagione ci sono, avremo chance di lottare per il titolo, che resta il nostro obiettivo. Le idee del mister le stiamo mettendo in pratica sempre meglio, la direzione è quella giusta e il nostro stadio ci trascina: la gente del Milan è incredibile.

Modric ha poi affrontato il tema della sua scelta di restare al Milan dopo i colloqui estivi con Amorim e la dirigenza: