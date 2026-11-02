Pioli a Sky Calcio Club: i retroscena sul rapporto con Ibrahimović

Stefano Pioli ha ripercorso il suo rapporto con Zlatan Ibrahimović durante un’ospitata a Sky Calcio Club, rivelando alcuni episodi inediti costruiti sulla franchezza reciproca fin dall’inizio della loro collaborazione al Milan.

L’ex tecnico rossonero ha raccontato come Ibrahimović avesse stabilito le regole del rapporto in modo diretto:

Tu allenatore, io giocatore. Tu rispetti me, io rispetto te.

Pioli ha attribuito quella frase a Zlatan come punto di partenza di un’intesa che, pur non priva di tensioni, si è rivelata solida nel tempo.

Uno degli aneddoti più vivaci riguarda una sostituzione effettuata senza preavviso. Il giorno successivo Ibrahimović si presentò nell’ufficio dell’allenatore:

Zlatan entrò nel mio ufficio e disse: “Oggi parlo io”. Ho ballato per 2-3 minuti, poi è passata.

Pioli ha poi chiarito il senso di quell’episodio:

Una volta lo sostituii senza avvisarlo in anticipo. Il giorno dopo venne da me (ride, ndr). La cosa bella di Ibrahimović è che, anche quando si arrabbia, gli passa subito: il giorno dopo è come se non fosse successo niente.

L’allenatore ha infine tracciato un parallelo tra Ibrahimović e Cristiano Ronaldo, sottolineando un tratto comune ai due campioni: