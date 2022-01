Il giocatore vuole solo il Milan: potrebbe essere il post Ibra!

Il Milan ha messo nel mirino un attaccante per il presente. Dopo essersi assicurato le prestazione del giovane Marko Lazetic, Paolo Maldini vuole un centravanti che riesca a sopperire alle mancanze di Ibrahimovic e Giroud.

Maldini, Milan, mercato

Ecco di chi si tratta

Si tratta del gallo Andrea Belotti che ha il contratto con il Torino in scadenza al 30 giugno 2022. Il Milan sogna un colpo a parametro zero per la prossima stagione. Certo, Belotti non è più quel giocatore prorompente di qualche anno fa. Tuttavia il suo apporto potrebbe fare davvero comodo alla causa rossonera.

Belotti, Milan, Torino

Maldini ci prova per giugno

Secondo il Corriere della Sera Andrea Belotti avrebbe ricevuto un’offerta dal Toronto che sarebbe pronto a sborsare 10 milioni di euro a stagione per il suo stipendio. Uno stipendio monstre che il Milan non può di certo pareggiare. Maldini conta però sulla voglia del gallo di restare nel calcio che conta.

di Sergio Poli

