Il Milan vuole prenderlo a giugno: c’è l’ok del giocatore!

La dirigenza rossonera è concentrata al mercato invernale di riparazione. Tuttavia è in estate che potrebbe arrivare il grande colpo in difesa. Resta sempre viva la pista che porta a Sven Botman del Lille.

Botman, Lille, Milan

Il Milan pronto all’offensiva in estate

Secondo il quotidiano torinese Tuttosport, Paolo Maldini andrà all-in in estate su Sven Botman. Ovviamente bisognerà convincere il Lille con un’offerta importante. La dirigenza francese non abbasserà di certo le proprie pretese, ma anzi, semmai le alzerà qualora Botman faccia una seconda parte di stagione al top. Per ora la valutazione del centrale olandese classe 2000 è di 30 milioni di euro. Sarebbe già arrivato l’ok del giocatore al possibile trasferimento in estate.

di Sergio Poli

