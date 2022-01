Fatta per Lazetic, anche in difesa occhi su un giovane talento!

Il Milan è davvero ad un passo dalla chiusura della trattativa per portare Marko Lazetic in rossonero. Il giovane attaccante classe 2004 della Stella Rossa dovrebbe sbarcare subito in rossonero.

Nuovo Vlahovic in Serie A?

In queste ore non si è fatto altro che paragonare Marko Lazetic a Dusan Vlahovic. Non è così. Chi ha visionato il giovanissimo centravanti, sa che Lazetic ha caratteristiche diverse rispetto al connazionale Dusan.

Non solo l’attaccante per il Milan

Paolo Maldini avrebbe infatti messo gli occhi su un giovane difensore centrale francese. Si tratta di Maxime Estevè del Montpellier. 19 anni e un’esperienza già da veterano in Ligue 1 per lui. Il Milan ci prova.

di Sergio Poli

