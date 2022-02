Belotti-Milan: si inserisce un altro club di A!

Il futuro di Andrea Belotti continua a rimanere un rebus. L‘attaccante del Torino sembra dover lasciare il Piemonte a fine stagione. Il suo contratto è in scadenza il 30 giugno e non ci sono i margini per un rinnovo.

Non solo il Milan sulle sue tracce

Paolo Maldini non ha mai nascosto l’interesse per il gallo. Secondo Tuttosport, però, anche l’Atalanta avrebbe messo gli occhi sull’esperto centravanti ex Albinoleffe e Palermo. Inoltre non è da scartare neppure l’ipotesi Inter. Insomma: si accende la corsa al gallo!

di Sergio Poli

