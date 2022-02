Attento Milan, arriva l’offerta per Botman da un club di Premier!

Non solo campo per quanto riguarda il Milan. Il futuro passa anche dal mercato e in tal senso Sven Botman resta l’obiettivo numero uno per la difesa. Arrivano importanti novità riguardo al suo futuro e alle squadre interessate al giovane olandese.

Il Newcastle fa paura a Maldini

Paolo Maldini per ora ha offerto 30 milioni al Lille per Sven Botman. Il potente Newcastle si sarebbe spinto fino 35 e non avrebbe problemi a rilanciare. Questo secondo la Rosea. Importante, a questo punto, sarà la volontà di Botman.

di Sergio Poli

