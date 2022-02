I giocatori del Milan pronti a fare una richiesta alla società: sullo scudetto!

Il Milan è in piena lotta per lo Scudetto e nonostante il mezzo passo a Salerno è riuscita a mantenere la vetta della classifica. Per i giocatori rossoneri la vittoria del campionato potrebbe portare a grossi vantaggi extra-campo.

Giroud, Milan, San Siro

Bonus tricolore in caso di vittoria

Come afferma la Gazzetta dello Sport, con la vittoria dello Scudetto tutti i giocatori rossoneri andrebbero a guadagnare dei bonus quantificabili in denaro oltre al loro stipendio annuale. Andranno ancora definiti i dettagli ma questa sembra essere la direzione.

