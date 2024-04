Milan, il dato è impietoso: aprile è stato tragico

I numeri parlano chiaro sul momento dei rossoneri: il mese di aprile per il Milan di mister Stefano Pioli è stato amarissimo.

Nell’ultimo periodo si è fatta molto pesante l’aria in casa Milan a causa dei recenti risultati, che indicano ormai come concluso il ciclo in rossonero di mister Stefano Pioli. Per la formazione lombarda è stato un mese di aprile alquanto tragico, tra campionato ed Europa League.

La squadra allenata da Stefano Pioli è andata incontro ad un brusco e inaspettato calo fisico e mentale, che è costato caro. Il momento no dei rossoneri nel mese di aprile è stato fatale principalmente in chiave Europa League, dove la corsa dei rossoneri si è interrotta ai quarti di finale, perdendo entrambi i match contro la Roma di De Rossi.

Il vistoso calo sia fisico che psicologico si è abbattuto anche sul campionato, anche se i rossoneri sono riusciti comunque a mantenere intatta la seconda posizione. A scottare di più non è il pari scialbo raccolto contro la Juventus nella giornata di ieri, bensì il ko rimediato nel derby di Milano, che ha consegnato alla squadra di Inzaghi lo Scudetto e la seconda stella.

Per i rossoneri si è trattato del sesto derby consecutivo perso, l’ennesimo dato negativo che va ad aggiungersi ad un mese di aprile alquanto deludente. I numeri non mentono e confermano il drastico calo del Milan.

Con la partita disputata ieri all’Allianz Stadium contro la Juventus, conclusasi con uno 0-0 tutt’altro che emozionante, si è concluso l’intenso e complicato mese di aprile del Milan di mister Stefano Pioli. Questa fase della stagione, si è mostrato alquanto negativa per la formazione rossonera. A certificarlo sono i numeri raccolti dalla compagine lombarda.

Dopo lo scintillante mese di marzo, il Milan di mister Stefano Pioli è andato incontro ad un calo sia sul piano fisico che mentale, così come attestato dai numeri. Infatti, tra Serie A ed Europa League, la squadra rossonera ha collezionato la bellezza di 3 sconfitte, 2 pareggi ed una sola vittoria. L’unico successo di questo mese risale al 6 aprile scorso, in occasione del match contro il Lecce.

Dopo questa serie di risultati, adesso il futuro di mister Stefano Pioli sembra essere scontato. Il tecnico di Parma, salvo clamorosi ripensamenti da parte della dirigenza rossonera, saluterà il Milan al termine della stagione.

APRILE DELUDENTE PER IL MILAN DI PIOLI: I NUMERI

Milan-Lecce 3-0 (Serie A)

Milan-Roma 0-1 (Europa League)

Sassuolo-Milan 3-3 (Serie A)

Roma-Milan 2-1 (Europa League)

Milan-Inter 1-2 (Serie A)

Juve-Milan 0-0 (Serie A)