Svelate le date per la stagione 2022/2023: che stop per il Mondiale!

Sono state rese note le date per l’inizio del prossimo campionato. Si partirà prima rispetto al solito e si finirà dopo. Questo per permettere lo svolgimento in inverno dei Mondiali in programma in Qatar.

pallone, Serie A, Mondiali

Le date di inizio e di fine campionato

Si parte il 13 agosto e si chiude il 4 giugno. Sarà un inedito per la nostra Serie A. Sarà anche la prima volta in assoluto che un Mondiale si giocherà in inverno. Vedremo come andrà riguardo a questa novità.

di Sergio Poli

LEGGI ANCHE: Attento Milan, arriva l’offerta per Botman da un club di Premier!

LEGGI ANCHE: I giocatori del Milan pronti a fare una richiesta alla società: sullo scudetto!