Costacurta sicuro: l’ha detto su Napoli-Milan

Il grande ex rossonero Alessandro Costacurta ha parlato al Mattino e sul big match di domenica sera tra Napoli e Milan ha detto:

“Non credo che cambierà molto se dovesse vincere una o l’altra, perché è un campionato nel quale le squadre non hanno la continuità per 6 o 7 vittorie di fila. Il campionato non si deciderà negli scontri diretti . In assoluto manca la squadra ammazzacampionato come poteva sembrare l’Inter fino a un mesetto fa”.

“Credo che questa squadra non abbia più bisogno di lui. Io lo terrei anche per il prossimo anno, ma il Milan non dipende più da lui. E questo è stato fin qui il vero grande passo in avanti: una squadra che ora è diventata maggiorenne. Pioli ha dato il senso di squadra a un gruppo di individualisti. Spalletti invece sta togliendo alibi a un ambiente che in un certo senso li ha sempre trovati. È arrivato in una squadra che è perfetta per vincere il campionato. Quelli che sono passati prima di lui hanno messo un mattoncino, ora tocca a lui”.