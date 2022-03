Calciomercato Milan, Kessiè verso Barcellona: Xavi ha già deciso il ruolo

Il futuro di Franck Kessie sembra essere sempre più lontano da Milano. Anche Paolo Maldini ha affermato che non c’è l’accordo per proseguire assieme e il Barcellona incombe sempre di più per l’ivoriano.

Kessie Milan Futuro

Xavi avrebbe già deciso il suo ruolo

Il tecnico dei blaugrana Xavi avrebbe già trovato il ruolo adatto a Kessie. Secondo il quotidiano spagnolo “Esportiu”, Kessie verrebbe visto bene in un ruolo alla Seydou Keita, centrocampista considerato fondamentale per il Barcellona di quell’epoca.

di Sergio Poli

