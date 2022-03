Calciomercato Milan, è corsa a 3 per il giocatore dell’Ajax: arrivano conferme dall’Olanda!

Non solo notizie di campo per il Milan. Per quanto concerne il mercato, infatti, arrivano notizie in vista del prossimo mercato estivo. La società rossonera è forte sul terzino marocchino Noussair Mazraoui dell’Ajax.

Mazraoui Milan Mercato

C’è concorrenza per lui

Come riportato in Olanda da De Telegraaf, non c’è solo il Milan sul giocatore. Anche Barcellona e Borussia Dortmund sono interessati a Mazraoui con i blaugrana in pole. Ricordiamo che il terzino dell’Ajax va a scadenza con i lancieri tra qualche mese.

di Sergio Poli

