Milan, allarme infermeria in vista del Napoli: al Maradona potrebbe mancare un titolare!

Dopo il derby giocato ieri sera è allarme in difesa per quanto riguarda Stefano Pioli. Alessio Romagnoli è infatti uscito dopo 20 minuti contro l’Inter e in vista del Napoli la sua presenza è in serio dubbio.

Romagnoli Milan Infortunio

Il problema di Romagnoli

Secondo la Gazzetta dello Sport il capitano rossonero è uscito per un problema all’adduttore. Potrebbe essere che Romagnoli si sia fermato in tempo e che il suo sia solo un risentimento. Gli accertamenti ci diranno di più. L’appuntamento del Maradona è tra 4 giorni e Pioli spera di riaverlo in tempo.

di Sergio Poli

LEGGI ANCHE: Milan-Inter, manca un rigore su Giroud? La moviola è chiara!

LEGGI ANCHE: Pioli: “Il Milan sta meglio, avremmo meritato di più! Napoli? Questa sera non lo abbiamo fatto”