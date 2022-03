Milan-Inter, manca un rigore su Giroud? La moviola è chiara!

Il derby della madonnina valido per le semifinali d’andata della Coppa Italia Frecciarossa di ieri sera è terminato in parità. Uno zero a zero che sta stretto al Milan per quanto si è visto in campo. La banda di Pioli avrebbe meritato, ai punti, la vittoria.

Kessie Brozovic Derby

La moviola non convince

Secondo la Gazzetta dello Sport, la moviola avrebbe fatto storcere il naso ai tifosi rossoneri. All’inizio del secondo tempo Skriniar cintura in maniera evidente Giroud che appena sentito il contatto, cade a terra. Situazione al limite, ma resta il fatto che il rigore non è stato assegnato e il Var non poteva intervenire.

di Sergio Poli

