Conflitto Russia-Ucraina, l’iniziativa del Milan: è successo nel riscaldamento!

Negli ultimi giorni il conflitto tra Russia e Ucraina ha monopolizzato il mondo, anche quello dello sport.

Per essere solidali con l’Ucraina e i suoi cittadini in questo momento difficile, il Milan è sceso in campo per il riscaldamento con una maglia speciale, poco prima del derby di Coppa Italia.

Ucraina Conflitto San Siro

I giocatori rossoneri indossano una maglia bianca con la stampa della bandiera gialloblu dell’Ucraina e la scritta “Peace” (“Pace”). A San Siro, prima dell’inizio del match, verranno sventolate le bandiere della nazione.